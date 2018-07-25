Вже з 2020 року в Україні можуть повернути обов'язковий техогляд легкових автомобілів. Обіцяють що цього разу це не буде суто корупційна процедура.

Зараз над відповідним законопроектом працюють у Верховній Раді. Про це повідомила глава Комітету ВР з питань податкової і митної політики Ніна Южаніна.

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З її слів, введення техогляду автомобілів - це одна з вимог Євросоюзу. А так як Україна підписала угоду про асоціацію з ЄС, то для майбутнього вступу в Євросоюз доведеться його виконати.

Відзначимо, що розмови про повернення техогляду ведуться в Україні вже не перший рік. Навіть називалося кілька дат - 2018 і 2019 року.

Нагадаємо, що обов'язковий техогляд автомобілів в Україні скасували в 2011 році через величезну корупцію. Статистика що до кількості ДТП які сталися через незадовільний технічний стан автомобілів не публікується.