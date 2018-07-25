Власники автомобілів на іноземній реєстрації підготували правки до прийнятих в першому читанні законопроектів №8487, 8488 що стосуються розмитнення авто.

Зазначені в законопроекті №8487 ставки розмитнення не влаштовують спільноту власників авто на іноземній реєстрації. Також є інші вимоги, які на думку активістів потрібно включити в майбутній закон.

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“Отже основні правки наступні:

1. Прибрати в формулі розрахунку акцизу вік авто, що автоматично зробить розмитнення в Україні на рівні країн Європи 30-40% у випадку коли авто завозиться з-за меж Євросоюзу.

2. Інвалідам війни та інвалідам І, ІІ категорії розмитнення - 0

3. Учасникам бойових дій розмитнення 50%

4. Поширити нові ставки розмитнення на автобуси, вантажівки, для забезпечення безпеки пасажирських та вантажних перевезень.

5. Введення заборони торгівлі з країною агресором.

6. Залишити можливість заробітчанам заїзжати на свята до своїх родин через механізм "транзиту".

7. Більш чітко прописати зняття обмежень євро 5 і нижче та поширити норму на автобуси, вантажівки, тощо.” зазначають на своїй сторінці у FB активісти.

На думку активістів у вересні, ближче до виборів, Верховна Рада буде більш лояльна і має піти на поступки, прийнявши умови “євробляхерів”.