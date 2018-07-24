У поліції повідомляють, що протягом першого півріччя 2018 року за участю автомобілів з іноземною реєстрацією у Запорізькій області сталося 98 ДТП. В аваріях загинули 6 людей.

Згідно з даними поліції з початку року у Запорізькій області сталося 98 ДТП з “євробляхами”. Зних зафксовано 25 аварій у яких були потерпілі люди — 6 осіб загинули, 42 отримали травми різного ступеня тяжкості.

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8 ДТП, в яких водії перебували в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, 8 ДТП, де водії-винуватці зникли з місця події та ще 57 аварій без потерпілих, але з вини водіїв транспортних засобів з іноземною реєстрацією.

На підстав цих даних керівництво поліції ініціювало тимчасову реєстрацію автомобілв на “євробляхах”. це питання мають розглянути на Раді оборони регіону.