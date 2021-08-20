Близько 45% перевірених Держекоінспекцією АЗС не мають дозволів на забруднюючі викиди або висновку з оцінки впливу на довкілля.

Таким є один з результатів позапланових заходів контролю, які продовжує здійснювати ДЕІ за дорученням прем’єр-міністра України - повідомив Голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований.

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"Окрім того, на близько 40% підприємств, що здійснюють торгівлю пальним, виявлені порушення у сфері поводження з відходами, а ще на 20% - порушення в частині водокористування. Загалом в результаті 828 перевірок складено 932 протоколи щодо порушення природоохоронного законодавства. 13 матеріалів за фактами, що містять ознаки кримінальних злочинів, передано до правоохоронних органів", - зазначив Андрій Мальований.

Він зазначив, що неякісне пальне і продаж контрафакту – далеко не найбільш руйнівні порушення, які допускають на автозаправних станціях. Велика кількість таких підприємств ігнорує вимоги законодавства у сфері захисту довкілля. Як наслідок – ґрунти та вода забруднюються нафтопродуктами, якість повітря погіршується через наднормативні викиди.

За словами чиновника, штрафи за такі порушення залишаються дуже низькими та є абсолютно недієвим важелем впливу на підприємства та їх подальшу екологізацію.

"Підвищення штрафів – це важливе завдання для збереження довкілля. Тож фахівці Держекоінспекції спільно з колегами з Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів підготували законопроект, яким передбачається внесення змін до КУпАП для посилення відповідальності за більшість екологічних злочинів", - зауважив Андрій Мальований.

Також важливою складовою захисту довкілля є правоохоронна робота.

"Тероргани Держекоінспекції по всій Україні працюють над посиленням співпраці з Нацполіцією, СБУ, органами прокуратури, щоб забезпечувати оперативне реагування та розслідування злочинів проти природи", - додав Андрій Мальований.