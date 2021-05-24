АЗС зобов’язали опустити ціни на бензин нижче 30 грн: оприлюднена нова максимальна ціна

Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку. Чергові розрахунки станом на 21 травня надала НАК "Нафтогаз України".

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Розрахункові ціни знижені для бензину 25,22 гривень до 24,84 гривень за літр. Для дизельного пального ціни залишилися на рівні 20,89 гривень за літр. Про це повідомляється на сайті Мінекономіки.

Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 29,84 гривень за літр, дизельного пального - 27,89 гривень за літр.

Нагадаємо, Кабінет міністрів з 15 травня ввів державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо. Постановою Кабміну була введена максимальна роздрібна націнка у розмірі 5 гривень на бензин і 7 гривень дизельне паливо.

Одночасно була визначена середня вартість 1 літра бензину на рівні 25,22 гривень і дизельного палива на рівні 20,89 гривень. З урахуванням націнки стеля роздрібної ціни на АЗС встановлена на рівні 30,22 гривень для бензину і 27,89 гривень для дизельного палива.

Згідно з постановою, НАК "Нафтогаз України" подає розрахунки Міністерству економіки щомісяця до 1, 11 і 21 числа.

Після цього 17 травня ціни на АЗС різко знизилися. Зокрема, кілька великих мереж АЗС опустили ціни на бензин А-95 на 1-2 гривні. Крім того, до рішення уряду середні ціни на дизельне паливо були вище цінової стелі в 27,89 гривень. Мережі АЗС опустили ціни на 1-2 гривні, щоб відповідати новим вимогам.