Схоже, в Україні буде працювати система, яка зможе розпізнавати обличчя водіїв та пішоходів. Принаймні, перші кроки у цьому напрямку вже зроблено.

Державне агентство інфраструктурних проектів України замовило ТОВ "Айті-Солюшнс" обладнання і софт для платформи "Безпечна країна" за 196,6 млн грн. Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані в системі "Прозорро".

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Згідно з умовами договору, в цьому році для МВС повинні поставити устаткування і софт для створення центральної ланки цифрової платформи "Безпечна країна", зокрема засоби захисту інформації. Обладнання коштує 117,6 млн грн, а софт - 79 млн грн.

Софт зокрема, включає системи розпізнавання осіб, поведінкової аналітики, аналітики розслідувань, управління інформацією та безпекою. Гарантійний термін складає 3 роки.

Планується, що вона забезпечить взаємодію всіх органів влади. Систему закупили згідно з Державною програмою підвищення безпеки дорожнього руху до 2023 року.