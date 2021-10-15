Похоже, в Украине будет работать система, которая сможет распознавать лица водителей и пешеходов. По крайней мере, первые шаги в этом направлении уже сделаны.

Государственное агентство инфраструктурных проектов Украины заказало ООО "Айти-Солюшнс" оборудование и софт для платформы "Безопасная страна" за 196,6 млн грн. Об этом сообщают Наши деньги со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

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Согласно условиям договора, в этом году для МВД должны поставить оборудование и софт для создания центрального звена цифровой платформы "Безопасная страна", в частности средства защиты информации. Оборудование стоит 117,6 млн грн, а софт – 79 млн грн.

Софт в частности, включает системы распознавания лиц, поведенческой аналитики, аналитики расследований, управления информацией и безопасностью. Гарантийный срок составляет 3 года.

Планируется, что она обеспечит взаимодействие всех органов власти. Систему закупили согласно Государственной программе повышения безопасности дорожного движения до 2023 года.