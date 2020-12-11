Для одеського управління Служби безпеки України було придбано Toyota Camry за 1,22 млн грн.

Управління Служби безпеки України в Одеській області 7 грудня за результатами тендеру замовило ТОВ “ВІДІ Автострада” легковий автомобіль спеціалізованого призначення за 1,22 млн грн. Про це повідомляється в системі “Прозорро”.

Читайте також: СБУ буде зважувати автомобілі на дорогах

Фірма поставить автомобіль Toyota Camry 3.5 L, 8AT у комплектації Premium. Автомобіль матиме оздоблення сидінь шкірою з перфорацією, декор панелі приладів на центральній консолі, візерунок якого імітує напівкоштовний камінь “Тигрове око”, підігрів передніх та задніх сидінь, кольоровий мультимедійний дисплей 7’’ на панелі приладів, аудіо аудіосистему (радіоприймач, CD/MP3/WMA-програвач) з кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм 8.01’’ та акустичною системою.

З додаткового обладнання – в підкапотній частині СГП (сигнально гучномовний пристрій) потужністю 100 Вт з управлінням на мікрофоні та спеціальний стробоскопічний світловий маяк синього кольору за решіткою радіатора, а також додатковий металевий захист двигуна.

Toyota Camry Premium, яку придбало управління СБУ, є найдорожчою комплектацією. Ціна на такий автомобіль, який знаходиться в Україні, становить 1,18 млн грн., а на авто 2020 року, що вже замовлені у виробництво, 1,20 млн грн. У базовій комплектації Camry коштує 809 тис грн.

Крім того, 7 листопада Управління Служби безпеки України в Одеській області також замовило “ВІДІ Автострада” автомобіль спеціалізованого призначення на базі автомобіля Toyota Corolla 1,6L, CVT, в комплектації City за 604 тис грн. Автомобіль матиме оздоблення сидінь тканиною, кондиціонер і таке ж саме додаткове обладнання, як у Toyota Camry. Такий автомобіль без додаткового обладнання продають за 485-534 тис грн.