Для одесского управления Службы безопасности Украины была приобретена Toyota Camry за 1,22 млн грн.

Управление Службы безопасности Украины в Одесской области 7 декабря по результатам тендера заказало ООО “ВИДИ Автострада” легковой автомобиль специализированного назначения за 1,22 млн грн. Об этом сообщается в системе “Прозорро”.

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Фирма поставит автомобиль Toyota Camry 3.5 L, 8AT в комплектации Premium. Автомобиль будет иметь отделку сидений кожей с перфорацией, декор панели приборов на центральной консоли, узор которого имитирует полудрагоценный камень “Тигровый глаз”, подогрев передних и задних сидений, цветной мультимедийный дисплей 7’’ на панели приборов, аудио аудиосистему (радио, CD/MP3/WMA-проигрыватель) с цветным многофункциональным сенсорным дисплеем 8.01’’ и акустической системой.

Из дополнительного оборудования – в подкапотной части СГП (сигнально громкоговорящее устройство) мощностью 100 Вт с управлением на микрофоне и специальный стробоскопический световой маяк синего цвета за решеткой радиатора, а также дополнительная металлическая защита двигателя.

Toyota Camry Premium, которую приобрело управление СБУ, является самой дорогой комплектацией. Цена на такой автомобиль, который находится в Украине, составляет 1,18 млн грн., а на авто 2020 года, которые уже заказаны в производство, 1,20 млн грн. В базовой комплектации Camry стоит 809 тыс грн.

Кроме того, 7 ноября Управление Службы безопасности Украины в Одесской области также заказало “ВИДИ Автострада” автомобиль специализированного назначения на базе автомобиля Toyota Corolla 1,6 L, CVT, в комплектации City за 604 тыс грн. Автомобиль будет иметь отделку сидений тканью, кондиционер и такое же дополнительное оборудование, как в Toyota Camry. Такой автомобиль без дополнительного оборудования продают за 485-534 тыс грн.