Примусові громадські роботи можуть стати дієвим заходом у боротьбі з порушниками правил дорожнього руху в Україні.

Таку думку озвучив в ефірі ObozTV автоюрист Богдан Глядик. За його словами, такий захід буде особливо ефективним проти заможних порушників, які не дуже бояться грошових штрафів.

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“Я не розумію, чому з санкцій прибирають таку міру покарання як громадські роботи. Для когось заплатити 40 тис. грн штрафу – не така велика проблема. Але якщо йому реально доведеться йти замітати вулицю – для людини це навіть психологічно важко, особливо для людини, для якої 40 тис. грн штрафу не проблема”, – заявив експерт.

Глядик закликав повернути в українське законодавство таку відповідальність, як громадські роботи.

“Фінансово людина не так сприймає навантаження, яке на неї йде, немає такого виховного характеру. А коли людина реально попрацює на користь держави – це інше питання”, – пояснив він.

При цьому юрист визнав, що VIP-порушники сьогодні матимуть можливість відкупитися від громадських робіт за хабар.

“Ми боремося з корупцією. Повинні бути заходи для контролю за виконанням покарань. Але таке покарання як громадські роботи обов’язково має бути, особливо за адміністративні правопорушення і особливо в сфері безпеки дорожнього руху”, – наголосив він.