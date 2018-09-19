Понтифік не наважився сісти на стильний мопед Vespa 50R, однак його наближений кардинал Конрад Краєвські таки "прохватив" на двоколіснику.

Монарх і суверен Святого Престолу таміста-держави Ватикан, наступник першого римського єпископа святого Петра та верховний ієрарх Католицької церкви – 266-й Папа Римський Франциск отримав у дарунок досить незвичайний “папамобіль”: Vespa 50R.

Мопед Vespa без перебільшення можна назвати легендарним, це справжня ікона стилю у світі мопедів. Цей моторолер випускається італійським концерном Piaggio з 1946 року. Днями у Римі відбулось святкування Дня праці і до столиці Італії з’їхались сотні “Весп” з усіх куточків Європи. Президент клубу Vespa nel Tempo Club презентував римському понтифіку класичний Vespa 50R, оздоблений у ватиканських кольорах та з відповідною символікою.

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Фото: Vespa 50R подарований Папі Римському / Rideapart

Окрім кольорів, герба Ватикану та імені Папи під логотипом Vespa, у моторолера ще й особливий номерний знак: BF362918. Перші дві літери позначають світське ім’я понтифіка В – Бергольо, F – Франциск, 36 – рік народження Папи, 2-9-18 – друге вересня 2018 року – дата знаменної події.

Папа Франциск не захотів прокататись на мопеді, однак його кардинал Конрад Краєвські осідлав Vespa, тож тепер моторолер можна називати “Свята Веспа”. Незабаром двоколісник з’явиться на одному з європейських аукціонів, оскільки, як і інші подаровані понтифіку транспортні засоби, він буде проданий, а кошти передані на благодійність. Наприклад, Lamborghini Huracan з автографом Папи був проданий за 855 тисяч доларів, а кошти пішли у кілька благочинних фондів.

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