У 2016 році байк Backman харківської майстерні Iron Custom Motors вже здобував чемпіонський титул. Сподіваємось, новий проект під назвою Geometric зможе повторити його успіх.

Блакитно-жовтий байк Geometric від майстерні Iron Custom Motors та дизайнера Михайла Смолянова націлений зірвати Гран Прі чемпіонату світу з кастомайзінгу.

Як повідомляє Autoсonsulting, основою проекта став радянський мотоцикл “Іж-Юпітер”. А ключовим елементом конструкції кастом-байка стала його рама, котра немов обтікає двигун. Останній навіть довелось збирати всередині рами.

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У дизайні та конструкції мотоцикла використано чимало цікавих та справді унікальних рішень. Так, окрім рами власної конструкції байк має саморобний дворядний ланцюг, кастом-випуск, безступичне переднє колесо та особливу свічкову підвіску спереду. Буквально кожна деталь мотоцикла була створена Iron Custom Motors самотужки.

Фото: Iron Custom Motors Geometric / Autoсonsulting

На перший погляд Iron Custom Motors Geometric виглядає лаконічно, однак має чимало цікавих деталей – перевернуті гашетки на кермі, мінімалістичні цифрові прилади, форма крісла, гравірування на бензобаку, заднє крило… Ці форми можна роздивлятись довго. Сподіватимемось, журі конкурсу оцінить цю роботу належним чином.



Фото: Iron Custom Motors Backman – переможець чемпіонату світу з кастомайзінгу 2016 року / Iron Custom Motors

До речі, позаминулорічний чемпіон AMD World Championship of Custom Bike Building 2016 – Backman зараз виставлений на продаж. За $95 тисяч він може бути вашим.

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