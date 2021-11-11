18 млн грн з коштів платників податків буде витрачено на придбання нових автомобілів для апарату Верховної Ради України.

Автобаза управління справами апарату Верховної Ради України 9 листопада за результатами тендеру замовила ТОВ "Автоарт ЛТД" автомобілів на загальну суму 17,70 млн грн. Про це повідомляється в системі "Прозорро".

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Фірма поставить два позашляховика Toyota Land Cruiser Prado у комплектації Prestige чорного кольору по 1,43 млн грн. Автомобіль матиме бензиновий двигун 4,0, 6-ступінчату автоматичну коробку передач, оздоблення сидінь шкірою з перфорацією, елементи інтер’єру з сріблястими акцентами, підігрів передніх та задніх сидінь, подушки безпеки, систему контролю та інформування про втоплення водія, клімат-контроль, а також додаткове обладнання, зокрема захист двигуна (2,4 мм, сталь), комплект зимової гуми, автонабір тощо.

У автосалонах ціни на Toyota Land Cruiser Prado Prestige без додаткового обладнання стартують від 1,34 млн грн., у базовій комплектації цей позашляховик можна придбати за 1,22 мнл грн.

Крім того, фірма поставить два автомобіля Toyota Camry у найдорожчій комплектації Premium+ по 1,18 млн грн. Ця комплектація на відміну від доступніших має акустичну систему JBL з підсилювачем та 9 динаміками (з сабвуфером), іонізатор повітря. Машина також матиме шкіряний салон, зовнішні дзеркала з функцією автоматичного нахилу під час руху заднім ходом, незалежне регулювання температури для другого ряду сидінь, систему моніторингу сліпих зон та систему попередження та гальмування, а також, як і Land Cruiser Prado, додаткове обладнання.

Автобаза також замовила у "Автоарт ЛТД" 11 Toyota Camry у базовій комплектації Comfort по 842 тис грн.

Ще фірма поставить мікроавтобус Toyota Proace Verso, теж у найдорожчій комплектації Premium, за 1,61 млн грн. Авто матиме оздоблення сидінь шкірою з перфорацією, килимове покриття підлоги, додатковий кондиціонер для пасажирського салону. Такі мікроавтобуси без додаткового обладнання продають за 1,54 млн грн.