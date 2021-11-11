18 миллионов гривен из средств налогоплательщиков будут израсходованы на приобретение новых автомобилей для аппарата Верховной Рады Украины.

Автобаза управления делами аппарата Верховной Рады Украины 9 ноября по результатам тендера заказала ООО "Автоарт ЛТД" автомобилей на общую сумму 17,7 млн ​​грн. Об этом сообщается в системе "Прозорро".

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Фирма поставит два внедорожника Toyota Land Cruiser Prado в комплектации Prestige черного цвета за 1,43 млн грн. Автомобиль будет иметь бензиновый двигатель 4,0, 6-ступенчатую автоматическую коробку передач, отделку сидений кожей с перфорацией, элементы интерьера с серебристыми акцентами, подогрев передних и задних сидений, подушки безопасности, систему контроля и информирование об утоплении водителя, климат-контроль, а также дополнительное оборудование, в том числе защиту двигателя (2,4 мм, сталь), комплект зимней резины, автонабор и т.д.

В автосалонах цены на Toyota Land Cruiser Prado Prestige без дополнительного оборудования стартуют от 1,34 млн. грн., в базовой комплектации этот внедорожник можно приобрести за 1,22 млн. грн.

Кроме того, фирма поставит два автомобиля Toyota Camry в самой дорогой комплектации Premium+ за 1,18 млн. грн. Эта комплектация, в отличие от более доступных, имеет акустическую систему JBL с усилителем и 9 динамиками (с сабвуфером), ионизатор воздуха. Машина также будет иметь кожаный салон, внешние зеркала с функцией автоматического наклона во время движения задним ходом, независимую регулировку температуры для второго ряда сидений, систему мониторинга слепых зон и систему предупреждения и торможения, а также, как и Land Cruiser Prado, дополнительное оборудование.

Автобаза также заказала у "Автоарт ЛТД" 11 Toyota Camry в базовой комплектации Comfort за 842 тыс. грн.

Еще фирма поставит микроавтобус Toyota Proace Verso, тоже в самой дорогой комплектации Premium, за 1,61 млн грн. Автомобиль получил отделку сидений кожей с перфорацией, ковровое покрытие пола, дополнительный кондиционер для пассажирского салона. Такие микроавтобусы без дополнительного оборудования продают за 1,54 млн. грн.