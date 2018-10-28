Щоб не витрачати дорогоцінну електроенергію взимку, в електромобілі можна грітися спеціальною електроковдрою.

При мінусовій температурі електромобіль не може повністю зарядити батарею, тому його максимальний пробіг суттєво падає. А підігрів салону в електромобілі взимку теж забирає багато енергії. А це ще більше впливає на дальність пробігу. Тому власники ненових Nissan Leaf, наприклад, взимку намагаються не вмикати опалення в салоні.

Мабуть, спеціально для них придумали електричні ковдри з роз’ємом для автомобільного прикурювача. Такий пристрій "з’їдає" небагато електроенергії, а ноги зігріває непогано. Подібні електроковдри використовують британці в будинках, в яких немає централізованого опалення. Вартість виробу – $19, або 530 грн.

А зі сторони спини має гріти обігрів сидінь. Шапку в машині можна не знімати.

Нагадаємо, що електричний Jaguar не боїться води.