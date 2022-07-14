Їх зробили зі звичайних контейнерів.

Санітарні комплекси в контейнерах почали робити волонтери компанія Interlegal спільно з волонтерським центром “На Хвилі”. Це пральні та душові, розміщені у звичайних морських контейнерах. Їх перевозять вантажівки у місця дислокації військ – щоб військові могли помитись та випрати одяг.

До речі раніше для ЗСУ передали автономні штаби

Перші пари санітарних комплексів (в одному контейнері – душові, в іншому – пралки) в надані для Морської піхоти та Військ протиповітряної оборони.

Перероблення двох контейнерів (душова та пральня) займає до 2 тижнів та коштує 4 800 доларів.