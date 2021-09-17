Будівництво ділянки Великої Окружної дороги від проспекту Маршала Рокоссовського до вулиці Богатирської йде за планом – рух транспорту на цій ділянці обіцяють запустити вже цього року.

Будівництво Великої Окружної дороги триває за планом. За сприятливих погодних умов планується завершити роботи у визначені терміни та запустити автомобільне сполучення від Мінського проспекту до вул. Богатирської. Про це повідомив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.

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"Будівництво Великої Окружної дороги триває. Наразі на ділянці від вул. Сім’ї Кульженків до вул. Богатирської влаштовують насип земляного полотна, шумозахисний екран, підпірну стінку ПС-1 і ПС-2, добудовують підземний пішохідний перехід та проводять будівельно-монтажні роботи на двох транспортних розв’язках на перетинах із залізницю та вул. Богатирською", – зазначив Олександр Густєлєв.

За його словами, одночасно виконують роботи з прокладання інженерних мереж: водопроводу, ливневої каналізації, очисних споруд, магістрального газопроводу, електромереж із трансформаторними підстанціями тощо.

"Наступним етапом буде проведено дорожні роботи на основному проїзді від вул. Сім’ї Кульженків до вул. Богатирської із з’їздами. Щоб запустити автомобільне сполучення Великою Окружною дорогою вже в цьому році, на будівництві щоденно працює понад 90 машин і механізмів та до 100 дорожніх будівельників. Наразі будівництво йде за планом. Сподіваємося, що погода й надалі сприятиме роботам і дозволить завершити їх у визначені терміни", – додав Олександр Густєлєв.