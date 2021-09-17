Строительство участка Большой Окружной дороги от проспекта Маршала Рокоссовского до улицы Богатырской идет по плану – движение транспорта на этом участке обещают запустить уже в этом году.

Строительство Большой Окружной дороги продолжается по плану. При благоприятных погодных условиях планируется завершить работы в определенные сроки и запустить автомобильное сообщение от Минского проспекта до ул. Богатырской. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Александр Густелев.

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"Строительство Большой Окружной дороги продолжается. Сейчас на участке от ул. Семьи Кульженков до ул. Богатырской устраивают насыпь земляного полотна, шумозащитный экран, подпорную стенку ПС-1 и ПС-2, достраивают подземный пешеходный переход и проводят строительно-монтажные работы на двух транспортных развязках на пересечениях с железной дорогой и ул. Богатырской", – отметил Александр Густелев.

По его словам, одновременно выполняют работы по прокладке инженерных сетей: водопровода, ливневой канализации, очистных сооружений, магистрального газопровода, электросетей с трансформаторными подстанциями и тому подобное.

"Следующим этапом будут проведены дорожные работы на основном проезде от ул. Семьи Кульженков до ул. Богатырской со съездами. Чтобы запустить автомобильное сообщение по Большой Окружной дороге уже в этом году, на строительстве ежедневно работает более 90 машин и механизмов и до 100 дорожных строителей. Сейчас строительство идет по плану. Надеемся, что погода и в дальнейшем будет способствовать работам и позволит завершить их в определенные сроки", – добавил Александр Густелев.