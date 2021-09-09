Еще 20 приборов системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД заработают завтра на дорогах Украины.

С 10 сентября на автомобильных дорогах Полтавской области, а также в городах Кременчуг, Николаев, Полтава, Харьков и Черновцы заработают приборы фиксации правонарушений, которые помогут штрафовать автовладельцев за превышение скорости.

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Расположение приборов:

Полтавская область (3 прибора контроля “КАСКАД”)

на 324 км+515 автодороги М-03, направление прибора г. Полтава (ограничение скорости 90 км/ч);

на 319 км+374 автодороги М-03, направление прибора г. Полтава (ограничение скорости 50 км/ч);

на 30 км+459 автодороги М-22, направление прибора г. Полтава (ограничение скорости 50 км/ч).

г. Кременчуг (2 прибора контроля “КАСКАД”)

ул. Андрея Ковалева, 17, направление прибора ул. Козацкая (ограничение скорости 50 км/ч);

просп. Свободы, 69-А, направление прибора ул. Родимцева (ограничение скорости 50 км/год).

г. Николаев (2 прибора контроля “КАСКАД”)

просп. Героев Украины, 9-Т, направление прибора ул. Пушкинская (ограничение скорости 50 км/ч);

просп. Богоявленский, 140, направление прибора ул. 295-й Стрелковой Дивизии (ограничение скорости 50 км/ч).

г. Полтава (3 прибора контроля “КАСКАД”)

ул. Великотырновская, 19, направление прибора ул. Ивана Мазепы (ограничение скорости 50 км/ч);

ул. Героев АТО, 31, направление прибора ул. Цветочная (ограничение скорости 50 км/ч);

ул. Маршала Бирюзова, 35/14, направление прибора ул. Квитки Цисык (ограничение скорости 50 км/ч).

г. Харьков (6 приборов контроля “КАСКАД”)

просп. Науки, 60-А, направление прибора ул. Новгородская (ограничение скорости 50 км/ч);

просп. Науки, 7-В, направление прибора ул. Бакулина (ограничение скорости 50 км/ч);

просп. Московский, 86-А, направление прибора ул. Никитина (ограничение скорости 50 км/ч);

просп. Льва Ландау, 27, направление прибора ул. Маршала Федоренко (ограничение скорости 50 км/ч);

ул. Полтавский Шлях, 79, направление прибора ул. Семинарская (ограничение скорости 50 км/ч);

Белгородское шоссе, 1, направление прибора ул. Коммуны (ограничение скорости 50 км/ч).

г. Черновцы (4 прибора контроля “КАСКАД”)

Старожучковский Путь, направление прибора ул. Белорусская (ограничение скорости 50 км/ч);

Старожучковский Путь, направление прибора ул. Староконстантиновская (ограничение скорости 50 км/ч);

ул. Винниченко, 116, направление прибора ул. Степная (ограничение скорости 50 км/ч);

ул. Винниченко, 97, направление прибора ул. Жасминная (ограничение скорости 50 км/ч).

С завтрашнего дня общее количество камер, автоматически фиксирующих правонарушения в сфере БДД, будет равняться 138.