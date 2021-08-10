Яким чином водій може на місці зупинки пред’явити зі смартфону посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію ТЗ.

Деякі водії думають, що можна зробити фотокопію посвідчення водія і свідоцтва про реєстрацію автомобіля та на місці зупинки пред’являти працівникам поліції фотокопії цих документів. Однак це не зовсім так.

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Пунктом 2.1 ПДР встановлено, що водій повинен мати при собі, зокрема, посвідчення водія та реєстраційний документ на транспортний засіб. Згідно п.2.4 ПДР на вимогу поліцейського у разі наявності законних підстав зупинки водій повинен зупинитися та пред`явити для перевірки зазначені документи.

Чим передбачено пред’явлення електронних документів

Постановою КМУ №956 від 23.10.2019 затверджено Порядок застосування електронного посвідчення водія та електронного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Цей Порядок визначає процедуру замовлення, формування, пред`явлення та перевірки електронного посвідчення водія та електронного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Під термінами електронне посвідчення водія (далі – е-посвідчення) та електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (далі – е-свідоцтво) слід розуміти цифрове відображення виданих особі національного посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом). Цей ідентифікатор забезпечує перехід за посиланням на відповідний підтвердний запис в електронних ресурсах єдиної інформаційної системи МВС.

Частиною 3 зазначеного Порядку визначено, що особа, яка отримала посвідчення водія та/або свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, має право замовити е-посвідчення та е-свідоцтво. Для замовлення е-посвідчення та/або е-свідоцтва така особа повинна завантажити на смартфон мобільний додаток Дія та пройти електронну ідентифікацію.

Е-посвідчення та е-свідоцтво формуються автоматично за наявності в єдиній інформаційній системі МВС усіх відомостей, зазначених у посвідченні водія та свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу. В тому числі відцифрованого образу обличчя особи для формування е-посвідчення. Е-посвідченню та е-свідоцтву присвоюється унікальний електронний ідентифікатор (QR-код) для доступу до відомостей єдиної інформаційної системи МВС, на підставі яких формувалися е-посвідчення та е-свідоцтво.

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Частиною 6 та 7 Порядку визначено, що Е-посвідчення та е-свідоцтво пред`являються водієм на смартфоні без додаткового пред`явлення посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, виготовлених на бланках, а також без документа, що посвідчує особу.

Поліцейський проводить перевірку достовірності пред`явлених особою е-посвідчення та е-свідоцтва за допомогою технічних засобів, зокрема з використанням унікального електронного ідентифікатора (QR-коду) та відомостей з єдиної інформаційної системи МВС.

Висновки

Таким чином, на підставі п.2.4 ПДР на вимогу поліцейського водій має право пред`явити для перевірки посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на смартфоні лише у Додатку «Дія». При цьому, додатково пред’являти «паперові» документи обов’язку немає.

Водночас пред’явлення на смартфоні фотокопій цих документів не передбачено законом. У такому випадку водій може отримати штраф на підставі ч.1 ст.126 КУпАП у розмірі 425 грн.