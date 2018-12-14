Завтра, 15 грудня, дорога яка з'єднує Київ і Вишгород буде перекрита в зв'язку з будівництвом нової ділянки Великої Окружної Дороги.

Організатори робіт просять водіїв враховувати цю інформацію при плануванні маршрутів.

Читайте также: З інкасатора на дорогу посипався грошовий сніг: відео

"З 15 грудня буде тимчасово обмежено рух транспортних засобів в обох напрямках по вул. Богатирській на ділянці виконання робіт зі спорудження шляхопроводу в зв'язку з будівництвом Великої Окружної дороги", йдеться в повідомленні Дирекції будівництва шляхово-транспортних споруд Києва.