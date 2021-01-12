Зеленський обговорив із Санду будівництво автодороги Київ-Кишинів, якою можна буде проїхати за 5 годин. Зраз навігатор з картами Google показує розрахунковий час 6 годин 7 хвилин.

Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Молдови Майєю Санду питання будівництва автомобільної магістралі, яка з'єднає столиці держав, а також нового транскордонного мосту через Дністер.

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"У нас є амбітна ідея - це будівництво сучасної магістралі, яка з'єднає Київ і Кишинів. З цією метою ми обговорили будівництво прикордонного мостового переходу через річку Дністер, і це скоротить подорож між столицями наших держав до п’яти годин. Це також активізація торгівлі, спрощення транзиту, поліпшення міжлюдських контактів - це найголовніше", - сказав Зеленський у своїй заяві для преси після переговорів із Санду у вівторок у Києві.