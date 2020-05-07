Президент Володимир Зеленський підписав закон який відміняє систему штрафних балів для водіїв. Тепер усі порушення, зафіксовані спідкамами, доведеться оплачувати грошима.

Поки в Україні перенесли запуск фотовідеофіксації дорожнього руху, президент Володимир Зеленський підписав закон, який ухвалила Верховна Рада, про відміну нарахування штрафних балів водіям. Про це говориться в картці законопроекту на сайті парламенту.

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Так, з Кодексу України про адміністративні правопорушення виключається норма адміністративного стягнення у вигляді штрафних балів, що накладається на громадян за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі.

Нагадаємо, Рада ввела систему балів і штрафів для водіїв ще 2015 року. Відповідно до встановленої раніше норми, кожному водієві щорічно (з дня отримання права на керування транспортним засобом) нараховували 150 балів.

У разі порушення правил дорожнього руху, яке фіксувалося в автоматичному режимі, з водія списували 50 балів. Серед таких порушень – перевищення швидкості, проїзд на заборонний сигнал, порушення правил зупинки і стоянки, а також рух смугою для громадського транспорту, тротуарами чи пішохідними доріжками, виїзд на смугу зустрічного руху, порушення правил проїзду переїзду. Після вичерпання ліміту водій за наступні порушення повинен був оплачувати штрафи в грошовому вигляді.

Після відміни системи штрафних балів усі без виключення порушення можна оплатити лише грошима.

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Нагадаємо, що у разі запуску системи автофіксації, винним у вчиненні правопорушення зафіксованого в автоматичному режимі, «за замовчанням» визнається юридичний власник авто, а не водій який вчинив правопорушення. Також передбачена система добровільної реєстрації належного користувача – особи яка буде отримувати штрафи замість юридичного власника.

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