Запуск системи автоматичної фотовідеофіксації дорожнього руху відклали до кінця карантину. Але якщо камери все ж запустять, за рік їх кількість обіцяють збільшити в 10 разів.

Запуск камер автофіксації порушень правил дорожнього руху вже переносився кілька разів. "Ми багато працювали, щоб ця система запрацювала вчасно – з 1 травня, але коронавірус вніс свої корективи у багато сфер нашого життя. Тому через пандемію запуск проєкту, на жаль, переноситься", – пише у своєму телеграм-каналі міністр інфраструктури Владислав Криклій.

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"На дорогах Київської області встановлено 25 комплексів автоматичної фіксації (КАФ). Ще 20 камер працюють у столиці. Всі КАФи розміщені у місцях концентрації ДТП. До 1 червня, за пропозицією Укравтодору, встановимо 5 КАФів у Львівській області. У планах до кінця року придбати ще 220 КАФ, отже, матимемо 270. Доопрацьовано програмне забезпечення для обстежень щодо комплексної системи захисту інформації. Закуплено все необхідне для центру обробки даних і облаштування робочих місць", – повідомляє Владислав Криклій.

Нагадаємо, що винним у правопорушенні, яке зафіксовано в автоматичному режимі "за замовчанням" визнається юридичний власник автомобіля, а не водій який скоїв порушення. Крім цього? є можливість реєстрації "належного користувача" - особу яка керує транспортним засобом і отримує штрафи з камер.

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