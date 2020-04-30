Запуск системы автоматической фотовидеофиксации дорожного движения отложили до конца карантина. Но если камеры все же запустят, за год их количество обещают увеличить в 10 раз.

Запуск камер автофиксации нарушений правил дорожного движения уже переносился несколько раз. "Мы много работали, чтобы эта система заработала вовремя – с 1 мая, но коронавирус внес свои коррективы во многие сферы нашей жизни. Поэтому из-за пандемии запуск проекта, к сожалению, переносится", – пишет в своем телеграм-канале министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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"На дорогах Киевской области установлено 25 комплексов автоматической фиксации (КАФ). Еще 20 камер работают в столице. Все КАФы размещены в местах концентрации ДТП. К 1 июня, по предложению Укравтодора, установим 5 КАФов во Львовской области. В планах до конца года приобрести еще 220 КАФов, следовательно, иметь 270. Доработано программное обеспечение для обследований по комплексной системе защиты информации. Закуплено все необходимое для центра обработки данных и обустройства рабочих мест", – сообщает Владислав Криклий.

Напомним, что виновным в правонарушении, которое зафиксировано в автоматическом режиме "по умолчанию" признается юридический владелец автомобиля, а не водитель, который совершил нарушение. Кроме этого есть возможность регистрации "должного пользователя" – лица, которое управляет транспортным средством и получает штрафы с камер.

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