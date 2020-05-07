Президент Владимир Зеленский подписал закон отменяющий систему штрафных баллов для водителей. Теперь все нарушения, зафиксированные спидкамами, придется оплачивать деньгами.

Пока в Украине перенесли запуск фотовидеофиксации дорожного движения, президент Владимир Зеленский подписал закон, который приняла Верховная Рада, об отмене начисления штрафных баллов водителям. Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте парламента.

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Так, из Кодекса Украины об административных правонарушениях исключается норма административного взыскания в виде штрафных баллов, налагаемого на граждан за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме.

Напомним, Рада ввела систему баллов и штрафов для водителей еще в 2015 году. Согласно установленной ранее норме, каждому водителю ежегодно (со дня получения права на управление транспортным средством) насчитывали 150 баллов.

В случае нарушения правил дорожного движения, которое фиксировалось в автоматическом режиме, с водителя списывали 50 баллов. Среди таких нарушений – превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал, нарушение правил остановки и стоянки, а также движение по полосе для общественного транспорта, тротуарам или пешеходным дорожкам, выезд на полосу встречного движения, нарушение правил проезда переезда. После исчерпания лимита водитель за следующие нарушения должен был оплачивать штрафы в денежном виде.

После отмены системы штрафных баллов все без исключения нарушения можно оплатить только деньгами.

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Напомним, что в случае запуска системы автофиксации, виновным в совершении правонарушения, зафиксированного в автоматическом режиме, “по умолчанию” признается юридический владелец авто, а не водитель, который совершил правонарушение. Также предусмотрена система добровольной регистрации надлежащего пользователя – лица, которое будет получать штрафы вместо юридического владельца.

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