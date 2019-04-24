Хлопець не постраждав фізично, а от допомогти морально чи матеріально згодився відомий бізнесмен Євген Черняк.

На початку вулиці Велика Васильківська в Києві сталося ДТП з автомобілем Bentley вартістю у кілька мільйонів гривень та велосипедистом, який працює кур'єром у одній з компаній доставки їжі.

Як видно з фото, Bentley виїжджав з двору, в той час як велосипедист їхав по вулиці. Мабуть, водій авто не побачив велосипедиста та зачепив його. В результаті велосипед опинився під машиною, а велосипедист не постраждав.

Водночас, передбачаючи проблеми у кур'єра, відомий блогер та бізнесмен Євген Черняк пообіцяв йому свою підтримку.

Нагадаємо, які штрафи передбачені для водіїв двоколісного транспорту.