Парень не пострадал физически, а вот помочь морально или материально согласился известный бизнесмен Евгений Черняк.
В начале улицы Большая Васильковская в Киеве произошло ДТП с автомобилем Bentley стоимостью в несколько миллионов гривен и велосипедистом, который работает курьером в одной из компаний доставки еды.
Как видно из фото, Bentley выезжал со двора, в то время как велосипедист ехал по улице. Видимо, водитель авто не увидел велосипедиста и задел его. В результате велосипед оказался под машиной, а велосипедист не пострадал.
В то же время, предвидя проблемы у курьера, известный блогер и бизнесмен Евгений Черняк пообещал ему свою поддержку.
Напомним, какие штрафы предусмотрены для водителей двухколесного транспорта.