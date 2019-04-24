Парень не пострадал физически, а вот помочь морально или материально согласился известный бизнесмен Евгений Черняк.

В начале улицы Большая Васильковская в Киеве произошло ДТП с автомобилем Bentley стоимостью в несколько миллионов гривен и велосипедистом, который работает курьером в одной из компаний доставки еды.

Как видно из фото, Bentley выезжал со двора, в то время как велосипедист ехал по улице. Видимо, водитель авто не увидел велосипедиста и задел его. В результате велосипед оказался под машиной, а велосипедист не пострадал.

В то же время, предвидя проблемы у курьера, известный блогер и бизнесмен Евгений Черняк пообещал ему свою поддержку.

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