Компанії Scrap Car Comparison та 3Gem провели дослідження у Великобританії, яке виявило, що водії BMW виявляють "більшу кількість психопатичних тенденцій, ніж будь-які інші водії на дорозі", а водії Audi опинились на другому місці.

Дослідження було проведене на початку цього місяця та включало опитування 2000 британських водіїв. Кожен учасник вказав марку, тип номерного знака та колір автомобіля, яким він/вона зараз керує, а потім пройшов тест на психопатію, який отримав оцінку від 0 до 36. Оцінки від 0 до 18 свідчать про здорових людей, але психопатія вважається “імовірною” для тих, хто набрав від 19 до 26 балів, і “вірогідною” для респондентів з балом вище 27.

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На щастя для людства, середній бал серед 2000 учасників склав 6,6, тоді як серед водіїв усіх брендів був нижче 18. Однак дослідники відчули потребу створити рейтингову таблицю, щоб показати, водії яких брендів мають сильніші психопатичні тенденції. Водії BMW вийшли на перше місце із середнім балом 12,1. Наступну сходинку посіли водії Audi з 11,7 балами.

За словами дослідників, “результати свідчать про те, що ці водії, швидше за все, виявляють психопатичні риси, такі як поверхневий шарм, грандіозне почуття власної гідності та відсутність докорів сумління чи провини”.

Власники автомобілів інших марок отримали значно нижчі бали, тому не можуть бути загрозою на дорозі, але ми все одно перерахуємо їх. Водії Fiat опинились на третьому місці з середнім показником 7,0. За ними йдуть власники Mazda (6,4), Honda (6,3), Ford (6,1), Mercedes-Benz (5,9), Citroen (5,8), Volkswagen (5,4) і Hyundai (5,3) – це перша десятка. Наступну десятку формують Renault (5.3), інші марки (5.3), Volvo (5.2), Nissan (5.0), Peugeot (4.8), Toyota (4.7), Vauxhall/Opel (4.7), Seat (4.3), Kia (4.2 ) та Skoda (4.2).

Тип силового агрегату автомобіля також має певний вплив на поведінку водіїв за кермом. Так, власники повністю електричних автомобілів показали вищі шанси стати психопатами, отримавши 16 балів із 36, Власники гібридних автомобілів отримали 9,8 бала, бензинових – 7, а дизельних – 5,2. Ще один фактор – колір автомобіля. Водії “золотих” автомобілів мають найвищі шанси на психопатичну поведінку – 12,7. За ними слідують водії коричневих авто (12,2), сріблястих (5,5) та червоних (4,9). Нарешті, середня оцінка водіїв, які мають персоналізовані номери, становить 13,8, що більш ніж вдвічі більше, ніж мають водії авто зі звичайними номерами – 5,3 бала.

Методи оцінювання та психічний стан респондентів невідомі, тому варто ставитись до результатів цього дослідження з певним скептицизмом. Однак ви можете пройти той самий психологічний тест (англійською), що й учасники опитування.