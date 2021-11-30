Компания Scrap Car Comparison и 3Gem провели исследование в Великобритании, которое обнаружило, что водители BMW показывают "большее количество психопатических тенденций, чем любые другие водители на дороге", а водители Audi оказались на втором месте.

Исследование было проведено в начале этого месяца и включало опрос 2000 британских водителей. Каждый участник указал марку, тип номерного знака и цвет автомобиля, которым он сейчас управляет, а затем прошел тест на психопатию, который получил оценку от 0 до 36. Оценки от 0 до 18 свидетельствуют о здоровых людях, но психопатия считается “вероятной” для набравших от 19 до 26 баллов, и "вероятной" для респондентов с баллом выше 27 баллов.

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К счастью для человечества, средний балл среди 2000 участников составил 6,6, в то время как среди водителей всех брендов был ниже 18. Однако исследователи ощутили необходимость создать рейтинговую таблицу, чтобы показать, водители каких брендов имеют более сильные психопатические тенденции. Водители BMW вышли на первое место со средним баллом 12,1. Следующую строчку заняли водители Audi с 11,7 баллами.

По словам исследователей, "результаты свидетельствуют о том, что эти водители, скорее всего, проявляют психопатические черты, такие как поверхностный шарм, грандиозное чувство собственного достоинства и отсутствие угрызений совести или вины".

Владельцы автомобилей других марок получили значительно более низкие баллы, поэтому не могут представлять угрозу на дороге, но мы все равно перечислим их. Водители Fiat оказались на третьем месте со средним показателем 7,0. За ними следуют владельцы Mazda (6,4), Honda (6,3), Ford (6,1), Mercedes-Benz (5,9), Citroen (5,8), Volkswagen (5,4) и Hyundai ( 5,3) – это первая десятка. Следующую десятку формируют Renault (5.3), другие марки (5.3), Volvo (5.2), Nissan (5.0), Peugeot (4.8), Toyota (4.7), Vauxhall/Opel (4.7), Seat (4.3), Kia (4.2) и Skoda (4.2).

Тип силового агрегата автомобиля также оказывает определенное влияние на поведение водителей за рулем. Так, владельцы полностью электрических автомобилей показали более высокие шансы стать психопатами, получив 16 баллов из 36, владельцы гибридных автомобилей получили 9,8 балла, бензиновых – 7, а дизельных – 5,2. Еще один фактор – цвет автомобиля. Водители "золотых" автомобилей имеют самые высокие шансы на психопатическое поведение – 12,7. За ними следуют водители коричневых автомобилей (12,2), серебристых (5,5) и красных (4,9). Наконец, средняя оценка водителей, имеющих персонализированные номера, составляет 13,8, что более чем вдвое больше, чем водители авто с обычными номерами – 5,3 балла.

Методы оценки и психическое состояние респондентов неизвестны, поэтому следует относиться к результатам этого исследования с определенным скептицизмом. Однако вы можете пройти тот же психологический тест (на английском), что и участники опроса.