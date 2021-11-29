На днях патрульные, работающие с приборами TruCam, привлекли к ответственности водителя за нарушение скоростного режима.

Осуществляя контроль скорости на одном из киевских шоссе, патрульные зафиксировали превышение скорости автомобилем BMW. Автомобиль двигался со скоростью 178 км/ч при разрешенных 50 км/ч.

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Инспекторы составили на водителя BMW протокол по ч. 4 ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения) КУоАП — штраф в размере 1700 гривен.

Конечно, ограничение в 50 км/ч, для дороги которая имеет три и более рядов в одном направлении и разделена отбойником, трудно назвать адекватным. Однако, согласно решения Киевского городского совета, в период с 1 ноября до 1 апреля максимально разрешенная скорость движения по дорогам столицы — 50 км/ч кроме участков, где разрешена скорость ниже.