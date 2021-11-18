В полиции подтвердили, что штрафы за превышение скорости автомобилями скорой помощи действительно выписываются. Однако если руководитель юридического лица, на которое зарегистрировано транспортное средство СМП обращается в полицию, такой штраф могут быть отменен.

Тот факт, что за превышение скорости каретами скорой помощи, штраф получает директор лечебного учреждения возмутил многих украинцев. В полиции решили прокомментировать ситуацию.

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Во-первых, система работает автоматически: то есть в случае совершения правонарушения оно также автоматически фиксируется по всем т/с, которые были идентифицированы. У патрульной полиции нет никаких списков "исключений", кроме т/с со специализированной регистрацией и ГНЗ.

Во-вторых, автомобили СМП имеют право, в соответствии с пунктом 3.1 ПДД, выполняя неотложную служебную задачу, отступать от требований разделов 8 (кроме сигналов регулятора), 10-18, 26, 27 и пункта 28.1 ПДД, при условии включения проблескового маячка.

В-третьих, если такой автомобиль СМП фиксируется камерой автоматической фиксации, однако движется с включенными проблесковыми маячками, то материалы не составляются исходя из предыдущего пункта. Но бывает, что это незаметно на фото или инспектор не определил это визуально. Тогда руководитель юридического лица, на которое зарегистрировано транспортное средство СМП, может обратиться с заявлением об обжаловании такого постановления и такое постановление будет отменено.

"Замечу, что такие заявления к нам поступали. По результатам рассмотрения постановления отменяются. И будут отменяться. Сейчас мы имеем 49 отмененных постановлений. 29 раз к нам обратились от учреждений СМП, а другие — мы обнаружили самостоятельно. Эта процедура предусмотрена статьями 287– 296 Кодекса Украины об административных правонарушениях", – рассказывает Алексей Билошицкий.

Система автофиксации имеет явные признаки неконституционности, с которыми разбирается Конституционный Суд Украины. К тому же, несовершенство системы признают и в самой полиции – даже первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий считает, что действующая система нуждается в изменениях.

"Также мы уже инициировали изменения в приказ МВД 02.03.2021 № 166 о введении государственных номерных знаков специально для карет скорой помощи. Это позволит совсем свести на нет такие случаи", – добавил Алексей Билошицкий.