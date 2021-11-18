У поліції підтвердили, що штрафи за перевищення швидкості автомобілями швидкої допомоги дійсно виписуються. Проте якщо керівник юридичної особи, на яку зареєстрований транспортний засіб ШМД звертається до поліції – такий штраф можуть скасувати.

Система автофіксації має явні ознаки неконституційності, з якими наразі розбирається Конституційний Суд України. До того ж недосконалість системи визнають і в самій поліції – навіть перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький вважає, що діюча система потребує змін.

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Той факт, що за перевищення швидкості каретами швидкої допомоги штраф отримує директор лікувального закладу обурив багатьох українців. У поліції вирішили прокоментувати ситуацію.

По-перше, система працює автоматично: тобто у випадку скоєння правопорушення воно також автоматично фіксується щодо всіх т/з, які було ідентифіковано. У патрульної поліції немає жодних списків "виключень", окрім т/з зі спеціалізованою реєстрацією та ДНЗ .

. По-друге, автомобілі ШМД мають право, відповідно до пункту 3.1 Правил дорожнього руху, виконуючи невідкладне службове завдання, відступати від вимог розділів 8 (крім сигналів регулювальника), 10-18, 26, 27 та пункту 28.1 Правил дорожнього руху, за умови увімкнення проблискового маячка.

По-третє, якщо такий авто ШМД фіксується камерою автоматичної фіксації, проте рухається з увімкненими проблисковими маячками, то матеріали не складаються, виходячи із попереднього пункту. Але трапляється, що це непомітно на фото або інспектор не визначив це візуально. Тоді керівник юридичної особи, на яку зареєстрований транспортний засіб ШМД, може звернутись із заявою щодо оскарження такої постанови і така постанова буде скасована.

"Зазначу, що такі заяви до нас надходили. За результатами розгляду постанови скасовуються. І будуть скасовуватись. Наразі, ми маємо 49 скасованих постанов. 29 раз до нас звернулись від установ ШМД, а інші — ми виявили самостійно. Ця процедура передбачена статтями 287-296 Кодексу України про адміністративні правопорушення", - розповідає Олексій Білошицький.

"Також ми вже ініціювали зміни до наказу МВС 02.03.2021 № 166 щодо запровадження державних номерних знаків спеціально для карет швидкої допомоги. Це дозволить зовсім звести нанівець такі випадки", - додав Олексій Білошицький.