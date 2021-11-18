Если водитель скорой помощи превысит скорость спасая чью-то жизнь – директор компании, за которой зарегистрировано транспортное средство, получит штраф. Именно так устроено украинское законодательство.

Водители оперативных транспортных средств, выполняя неотложное служебное задание, могут отступать от некоторых пунктов правил дорожного движения (включая ограничение скорости) при условии включения проблескового маячка синего или красного цвета и специального звукового сигнала и обеспечения безопасности дорожного движения. Так сказано в украинских ПДД. Но автоматическая фиксация не учитывает этого момента и считается, что водители скорой помощи нарушают правила. Штраф за такое нарушение получает не водитель, а директор компании.

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"Сегодня мой партнер по клинике Оберіг Виктор Рыбчук остался без ужина. Не смог рассчитаться в супермаркете. Посмеялись немного по этому поводу. Хотя ситуация, по-моему, довольно странная. Исполнительная служба арестовала его карточный счет по представлению Нацполиции. Никогда не догадаетесь за что. Он является директором клиники. Клиника не оплатила штраф за машины скорой помощи, которые превысив установленную по городу скорость движения, попали на камеры", – сообщил совладелец клиники "Оберіг" Александр Деркач.

""Скорых" у нас много, поэтому и актов много. Десятки за год. Не успеваем отписываться. Рассматриваются неделями. Виктор перезвонил своему коллеге в Добробут, говорит, та же история", – сообщил Александр Деркач.

По действующим в Украине нормам штраф за превышение скорости получает не водитель совершивший правонарушение, а юридический владелец автомобиля или директор компании по которой зарегистрировано транспортное средство. Эта норма противоречит сразу нескольким пунктам Конституции Украины и Конституционный Суд в течение длительного времени занимается рассмотрением этого дела, но решение пока не принял.