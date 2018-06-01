Навіть ті, що відповідають нормам Євро 6.

Після фольксвагенівського дизельгейту більшість виробників вжили заходів, щоб забезпечити “чисте майбутнє” своїм дизельним автомобілям. Однак останнє дослідження показує, що навіть найсучасніші двигуни на важкому паливі викидають у атмосферу значно більше оксидів азоту, ніж дозволено нормами.

Незалежна ініціатива під назвою The Real Urban Emissions (TRUE) провела дослідження на більш, ніж 370 000 автомоіблів у Великобританії, Франції та інших країнах Європи. Під час випробувань TRUE, дизельні двигуни стандарту Євро 3, 4 та 5 показали вкрай погані результати з викиду шкідливих речовин, що й не дивно. А от той факт, що майже всі нові дизельні автомобілі, класифіковані за стандартами Євро 6, отримали такий самий рейтинг, означає, що й вони викидають більше 180 мг/км оксиду азоту. Єдиними автомобілями, що отримали трохи кращі оцінки, виявились машини марки BMW.

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Дослідження TRUE демонструє спадщину дизельгейту – десятки мільйонів дизельних двигунів щодня виробляють токсичний смог, яким ми дихаємо.

Проте, Європейська асоціація автовиробників (ACEA) наголошує, що вже з наступного року починають діяти стандарти Євро 6d, а деякі автомобілі обладнані відповідними двигунами вже зараз, тож ситуація має позитивну тенденцію розвитку.

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