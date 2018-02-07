Великий кросовер від французької марки доповнить модельний ряд, посівши найвище місце серед інших DS.

DS 7 Crossback – перша модель нового покоління, представлена ​​компанією DS Automobiles. Без особливого галасу французька марка вивела на ринок абсолютно нову модель.

Традиційні цінності молодого бренду знайшли відображення у новому кросовері DS 7 Crossback – вишуканий стиль, широкі можливості індувалізації та висока функціональність стали ключовими особливостями автомобіля.

Новий Crossback оснащується п’ятьма двигунами, молодший з яких трициліндровий бензиновий турбонаддувни 1.2 PureTech потужністю 130 к.с. Наступним у списку доступних агрегатів є 1.6 THP – також бензиновий мотор з турбонаддувом, чотирьохциліндровий, що в залежності від налаштувань може видавати 180 чи 225 кінських сил. Дизельні двигуни представлені версіями 1.6 BlueHDi та 2.0 BlueHDi – обидва турбовані і мають однакову потужність у 180 к.с. Трансмісія – на вибір: 6-ступенева “механіка” або ж 8-ступеневий “автомат”.

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Топова версія DS 7 Crossback пропонується з гібридною силовою установкою, позначену у списку комплектацій як 1.6 + PHEV AT. Потужність комбінованої системи складає 303 к.с., а працюють такі версії виключно з 8-ступеневою автоматичною трансмісією, що передає крутний момент на усі 4 колеса. На зарядку літій-іонної батареї потужністю 13 кВт*ч, що живлять пару електромоторів (80 кВт кожен), необхідно 4,5 години у стандартному режимі, або 2,5 години у режимі прискореної зарядки. При цьому, автомобіль спроможен рухатись як на традиційному паливі, так і у комбінованому режимі чи суто на електричній енергії – у такому режимі кросовер здатен подолати близько 60 км.

Серед устаткування DS 7 Crossback безліч технологічних систем та функцій, у числі яких система автономного керування 2-го рівня DS PILOT, система нічного бачення DS NIGHT VISION та функція автоматичного налаштування підвіски у режимі реального часу, завдяки системі DS ACTIVE SCAN SUSPENSION.

Вартість автомобіля у Франції починається від 31 200 євро. Інформації щодо старту продаж в Україні поки що немає.

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