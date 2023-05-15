МТСБУ нагадує про особливості врегулювання ДТП за кордоном.

МТСБУ звертає увагу українських автовласників на обов’язковість наявності міжнародного страхового сертифікату «Зелена картка» у разі експлуатації транспортного засобу за кордоном на території країн-членів системи «Зелена картка», до яких, крім країн Європи, входять також Азербайджан, Туніс, Марокко, Туреччина та Іран.

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У випадку ДТП за кордоном, якщо український водій став постраждалим, необхідно звернутись до страхової компанії винуватця аварії. Не кожна закордонна страхова компанія має розгалужену мережу офісів, але багато з них приймають документи поштою чи в електронному вигляді. Інформація про способи подання інформації про ДТП та пакет документів, необхідних для врегулювання, здебільшого розміщується на сайтах відповідних страховиків.

Виплата страхового відшкодування здійснюється на умовах, визначених законодавством про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності автовласників країни, на території якої сталася ДТП.

Якщо поліс страхування відповідальності у винуватця ДТП відсутній (таке трапляється і за кордоном), можливим є звернення до бюро «Зелена карта» країни, в якій зареєстрований транспортний засіб винуватця, для отримання консультації щодо подальших дій потерпілої особи. Список національних бюро є на сайті МТСБУ.

Необхідно враховувати, що у кожній країні учасники дорожнього руху повинні виконувати вимоги національного законодавства та дотримуватися встановлених правил дорожнього руху цієї країни. Разом з тим, великою перевагою сучасного автомобільного руху є застосування у багатьох країнах-членах міжнародної системи автострахування «Зелена картка» Віденської конвенції про дорожній рух (міжнародної угоди щодо полегшення міжнародного дорожнього руху і підвищення безпеки дорожнього руху шляхом впровадження стандартних правил дорожнього руху).

Україна також ратифікувала цю міжнародну угоду в 1974 році. У цілому, вимоги правил дорожнього руху України у частині поведінки водія у разі ДТП на території України співпадають з вимогами законодавства інших європейських країн.

Поради щодо алгоритму дій в разі ДТП за кордоном:

Викликати поліцію, та за необхідності, інші служби і не залишати місце ДТП до їх приїзду. Якщо внаслідок ДТП немає травмованих або загиблих людей та/або значного пошкодження транспортних засобів учасників аварії, то можливим є оформлення узгодженого повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду – європротоколу.

У більшості країн-членів системи «Зелена картка» бланк європротоколу є уніфікованим, тобто його структура, назви полів та граф однакові. Кожен страхувальник може отримати український бланк європротоколу під час укладання договору «Зелена картка» з українським страховиком. Також бланк європротоколу та інструкція із його заповнення доступні на сайті МТСБУ. Заповнювати європротокол треба тією мовою, якою володіє учасник ДТП. В жодному випадку не підписуйте документів, зміст яких вам незрозумілий. Якщо цього не уникнути, зазначте українською мовою, що не розумієте змісту документу та мови, якою він складений.

Після вжиття заходів безпеки усіх учасників дорожнього руху, за технічної можливості необхідно: сфотографувати місце ДТП, пошкодження всіх транспортних засобів або іншого майна, зафіксувавши координати місця ДТП (дані геолокації), або зробити відеозапис з місця ДТП.

Занотувати дані інших учасників ДТП: ПІБ водія, дані водійського посвідчення, контактний телефон, назву страхової компанії та номер полісу; записати інформацію про свідків та їх контактні дані.

Сфотографувати, за технічної можливості, усі документи, які були оформлені на місці ДТП (довідка поліції, європротокол тощо).

Якщо, на вашу думку, ви є винуватцем ДТП, надайте другому учаснику відомості про ваш договір міжнародного страхування «Зелена картка».

Нагадаємо, що отримати інформацію щодо статусу договору «Зелена картка» можна віддалено на сайті МТСБУ – за номером договору або за державним номером транспортного засобу.