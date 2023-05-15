МТСБУ напоминает об особенностях урегулирования ДТП за границей.

МТСБУ обращает внимание украинских автовладельцев на обязательность наличия международного страхового сертификата «Зеленая карта» в случае эксплуатации транспортного средства за рубежом на территории стран-членов системы «Зеленая карта», в которые, кроме стран Европы, входят также Азербайджан, Тунис, Марокко, Турция и Иран.

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В случае ДТП за границей, если украинский водитель стал пострадавшим, необходимо обратиться в страховую компанию виновника аварии. Не каждая зарубежная страховая компания имеет разветвленную сеть офисов, но многие принимают документы по почте или в электронном виде. Информация о способах представления информации о ДТП и пакете документов, необходимых для урегулирования, в основном размещается на сайтах соответствующих страховщиков.

Выплата страхового возмещения осуществляется на условиях, определенных законодательством об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности автовладельцев страны, на территории которой произошло ДТП.

Если полис страхования ответственности у виновника ДТП отсутствует (такое случается и за рубежом), возможно обращение в бюро «Зеленая карта» страны, в которой зарегистрировано транспортное средство виновника, для получения консультации по дальнейшим действиям потерпевшего лица. Список национальных бюро находится на сайте МТСБУ.

Необходимо учитывать, что в каждой стране участники дорожного движения должны выполнять требования национального законодательства и соблюдать установленные правила дорожного движения этой страны. Вместе с тем, большим преимуществом современного автомобильного движения является применение во многих странах-членах международной системы автострахования «Зеленая карта» Венской конвенции о дорожном движении (международное соглашение об облегчении международного дорожного движения и повышении безопасности дорожного движения путем внедрения стандартных правил дорожного движения).

Украина также ратифицировала это международное соглашение в 1974 году. В целом требования правил дорожного движения Украины в части поведения водителя в случае ДТП на территории Украины совпадают с требованиями законодательства других европейских стран.

Советы по алгоритму действий в случае ДТП за границей:

Вызвать полицию и при необходимости другие службы и не покидать место ДТП до их приезда. Если в результате ДТП нет травмированных или погибших людей и/или значительного повреждения транспортных средств участников аварии, то возможно оформление согласованного сообщения о дорожно-транспортном происшествии – европротоколе.

В большинстве стран-членов системы «Зеленая карта» бланк европротокола унифицирован, то есть его структура, названия полей и граф одинаковы. Каждый страхователь может получить украинский бланк европротокола при заключении договора «Зеленая карта» с украинским страховщиком. Также бланк европротокола и инструкция по его заполнению доступны на сайте МТСБУ. Заполнять европротокол нужно на том языке, которым владеет участник ДТП. Ни в коем случае не подписывайте документы, содержание которых вам непонятно. Если этого не избежать, укажите на украинском языке, что не понимаете содержание документа и языка, на котором он составлен.

После принятия мер безопасности всех участников дорожного движения при технической возможности необходимо: сфотографировать место ДТП, повреждение всех транспортных средств или другого имущества, зафиксировав координаты места ДТП (данные геолокации), или сделать видеозапись с места ДТП.

Записать данные других участников ДТП: ФИО водителя, данные водительского удостоверения, контактный телефон, название страховой компании и номер полиса; записать информацию о свидетелях и их контактных данных.

Сфотографировать, по технической возможности, все документы, оформленные на месте ДТП (справка полиции, европротокол и т.п.).

Если, по вашему мнению, вы являетесь виновником ДТП, предоставите второму участнику сведения о вашем договоре международного страхования «Зеленая карта».

Напомним, что получить информацию о статусе договора «Зеленая карта» можно удаленно на сайте МТСБУ – по номеру договора или по государственному номеру транспортного средства.