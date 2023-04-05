С потеплением на дороги возвращаются мотоциклисты и первые недели мотосезона наиболее опасны как для автомобилистов, так и для самих мотоциклистов.

Поговорим о простых правилах первых весенних выездов. Эта тема касается не только мотоциклистов. Отдельным разделом обратимся и к сидящим за рулем автомобилей.

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Мотоциклистам

Вы с нетерпением ждали того момента, когда можно будет пойти в гараж не просто «в гости» к «железному коню», чтобы протереть его тряпкой, вздохнуть и покрутить ручку газа, а в экипе, с шлемом в руках и с твердым намерением открыть мотосезон. Этот день настал!

Не будем в этом материале поднимать вопросы подготовки техники и выведения мотоцикла из зимней спячки. Предположим, что масло уже изменено, новые свечи вкручены, уровни жидкостей в норме, давление в шинах тоже…

Пока мотоцикл прогревается, прежде всего подумайте, всю ли экипировку вы приготовили. Не осталась ли дома защита спины или перчатки? Во-вторых, учитывайте, что дороги, городские улицы и загородные шоссе весной очень коварны. Не стоит думать, что асфальт уже прогрелся – земля прогревается заметно дольше воздуха. Ждать нормального летнего сцепления от нее не стоит.

Еще одна опасность весенних дорог – противогололедные реагенты. Ими добросовестно поливали дороги всю зиму, и они никуда не делись. Они растеклись ровным слоем по асфальту и высохли, не потеряв при этом своих скользких качеств. Сюда можно отнести и песок с землей, который сыпали на дороги снегоуборщики и натягивали колесами автомобилисты. Песок сбивается в наименее загруженные зоны проезжей части – четко посередине, между путями автомобилей, на внешних радиусах поворотов у бордюров, во вмятинах асфальта. Все эти весенние сюрпризы очень быстро и внезапно могут испортить радость от начала сезона.

Главное правило – всегда помнить, что сцепления нет, даже если кажется, что оно есть. В общем, никаких «выкручиваний» газа, виражей к скрипу подножек об асфальт, а самое главное – адекватное прогнозирование тормозного пути и мягкая работа с тормозами.

Следует помнить еще и о том, что за зиму ваши навыки управления мотоциклом заметно притупились. Как бы ни казалось, что «руки помнят!» – это иллюзия. Пока все спокойно, так и будет. Мышечная память – это хорошо, но если случится какая-нибудь экстренная ситуация, подведут не мышцы, а мозг. На полное восстановление навыков уйдет минимум две-три недели. Это подтверждено практикой, иногда трагической.

Не в последнюю очередь стоит напомнить еще об одном факторе, который встречает мотоциклистов на весенних дорогах. Это водители автомобилей. За долгие месяцы отсутствия вас на дорогах автомобилисты о вас забыли. И даже те, кто не забыл, еще не ждут вашего внезапного появления. Это правило выживания мотоциклиста справедливо в любой момент сезона, но весной оно самое актуальное. Сколько раз водители автомобилей разводили руками после ДТП с мотоциклистом и удивленно говорили: «Я его не видел». И не столь важно в этом случае, кто нарушил ПДД, ведь в конце концов виноват сам мотоциклист – не учел, не предвидел, не смог просчитать будущую ошибку автомобилиста или надеялся на то, что другой участник движения должен был его увидеть.

Отсюда следует и еще одно правило выживания мотоциклиста: вам никто ничего не должен! Да, есть требования ПДД, есть приоритеты, знаки, разметка и т.д. Однако слепое соблюдение ПДД часто приводит к печальным последствиям. Вы нужны только себе самому, потому что даже если он виноват, больно будет вам.

Ну и напоследок: будьте вежливы. Никакие отломанные зеркала, мятые двери и выслушанные оппонентом крепкие эпитеты не сделают его внимательнее, добрее и аккуратнее. Скорее, наоборот, вызовут агрессию, недовольство и нелюбовь к двухколесным.

Автомобилистам

Вместе с весной в вашу автомобильную жизнь снова пришли мотоциклисты. Они носятся как пригоревшие, пугают внезапным появлением сзади и очень маленькими боковыми интервалами. Вы отвыкли от них, хотя всего полгода назад мирно сосуществовали на улицах. Пройдет немного времени, и они вкатятся в ритм, а вы привыкнете к мысли, что они есть.

Не забывайте о том, что среднестатистический мотоциклист – это сам человек, как и вы, живущий, работающий, воспитывающий детей и так же как и вы, очень не хочет умирать или оказаться на больничной койке. Он так же как и вы, всю зиму ездил на автомобиле и до сих пор ездит, причем каждый день, увозя ребенка в детский сад, и только потом садится на свой мотоцикл.

Байкер прекрасно знаком с любыми ситуациями, возникающими на дороге, причем с обеих сторон, поэтому ни один человек за рулем мотоцикла не будет делать самоубийственного, даже если вам видится противоположное. Главная просьба к вам: будьте немного внимательнее. Маленький мотоцикл хуже заметен на дороге даже с включенной фарой. Если видите мотоциклиста в зеркале, ничего не делайте. Мотоцикл – гораздо более маневровое и быстрое транспортное средство, чем автомобиль, и обязывает думать и просчитывать ситуацию на дороге быстрее и дальше, чем этого требует автомобиль. Чаще всего в момент, когда вы заметили мотоцикл, его пилот уже увидел вас, прикинул вашу траекторию и свой маневр для безопасного разъезда.

Еще раз: что машине царапина на крыле – мотоциклисту сломанные кости и разбитый мотоцикл. Самоубийц среди них, вопреки распространенному мнению, нет. Будьте вежливы на дороге ко всем участникам движения. И немного внимательнее.