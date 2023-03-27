С весенним потеплением на дороги снова выезжают мотоциклисты. Для автомобилистов это еще один фактор риска. Чтобы избежать ДТП с мотоциклом, нужно кое-что знать об этом виде транспорта.

Мотоциклисты и автомобилисты мирно сосуществуют круглогодично во всех цивилизованных странах с теплым климатом. В наших широтах мотоцикл можно использовать только полгода. За зиму мы успеваем отвыкнуть от быстрых двухколесных соседей, так что каждую весну к ним приходится привыкать снова.

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Самое начало мотосезона является самым аварийным периодом и здесь дело не только в самих мотоциклистах. Чтобы снизить вероятность аварии с участием мотоцикла, нужно понимать логику движения такого транспорта. Расскажем важнейшие факторы, которые нужно знать автомобилистам о мотоциклистах.

Мотоциклисты – также автовладельцы

Практически у всех мотоциклистов есть автомобиль, частенько даже не один. Мотоцикл воспринимается скорее как любимая игрушка, средство снятия стресса и улучшение настроения. Так что почти все автомобилисты зимой передвигаются на машинах и прекрасно понимают логику движения на автомобилях.

ДТП с мотоциклом часто влечет уголовную ответственность

Это связано с достаточно высокой вероятностью получения травм. Если в большинстве ДТП с другими автомобилями обычно страдает только железо, то авария с мотоциклом очень часто приводит к телесным повреждениям. За причинение телесных повреждений (даже неумышленно) в украинском законодательстве предусмотрена уголовная ответственность.

Смотреть в зеркала

Перестраиваясь в соседний ряд, следует показывать сигнал поворота и несколько раз взглянуть в зеркало заднего вида. Около 40% ДТП с мотоциклами происходит при переустройстве автомобиля на ряд левее.

Езда между рядами – не нарушение

Мотоциклисты часто ездят между рядами. Это не нарушение ПДД. Запреты на такое нарушение в ПДД не предусмотрены. Собственно, такая возможность быстро преодолевать пробки является одним из главных преимуществ мототранспорта.

Скорость и динамика

Мотоциклы объемом 400 и более «кубиков» способны быстро ускоряться и по динамике вполне могут соперничать с «заряженными» автомобилями. Эти возможности провоцируют, поэтому мотоциклисты часто ездят быстрее остального потока. В большинстве случаев это действительно небезопасно.

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Громкий выхлоп

Мотоциклы с громким выхлопом встречаются нечасто. Однако они очень заметны и раздражают не только автомобилистов, но и других мотоциклистов. Некоторые байкеры считают, что громкий выхлоп придает безопасности, поскольку автомобилисты слышат приближение мотоцикла и успевают среагировать.

Мотоцикл не создает проблем, а решает их

Мотоцикл позволяет значительно быстрее передвигаться в пробках и почти полностью снимает проблему с нехваткой парковочных мест. Каждый автомобилист, который в теплое время года пересаживается на мотоцикл, решает несколько своих проблем и попутно облегчает жизнь другим автомобилистам.

Выводы

Почти все мотоциклисты прекрасно понимают автомобилистов и способны предсказать подавляющее большинство маневров. Водителям автомобилей в весенний период достаточно чаще смотреть в зеркала заднего вида и пользоваться поворотниками.