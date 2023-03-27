З весняним потеплінням на дороги знову виїздять мотоциклісти. Для автомобілістів це ще один фактор ризику. Аби уникнути ДТП з мотоциклом, потрібно дещо знати про цей вид транспорту.

Мотоциклісти та автомобілісти мирно співіснують цілий рік у всіх цивілізованих країнах з теплим кліматом. У наших широтах мотоцикл можна комфортно використовувати лише пів року. За зиму ми встигаємо відвикнути від швидких двоколісних сусідів, тож щовесни до них доводиться звикати знову.

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Саме початок мотосезону є найбільш аварійним періодом і тут справа не тільки у самих мотоциклістах. Аби зменшити вірогідність аварії за участі мотоцикла, потрібно розуміти логіку руху такого транспорту. Тож розповімо найважливіші фактори, які потрібно знати автомобілістам про мотоциклістів.

Мотоциклісти – також автовласники

Майже у всіх мотоциклістів є автомобіль, часто навіть не один. Мотоцикл сприймається швидше як улюблена іграшка, засіб для зняття стресу та покращення настрою. Тож майже всі автомобілісти взимку пересуваються на машинах і чудово розуміють логіку руху на автомобілях.

ДТП з мотоциклом часто тягне за собою кримінальну відповідальність

Це пов’язано з досить високою ймовірністю отримання травм. Якщо у більшості ДТП з іншими автомобілями зазвичай страждає лише «залізо», то аварія з мотоциклом дуже часто призводить до тілесних ушкоджень. За заподіяння тілесних ушкоджень (навіть ненавмисне) в українському законодавстві передбачена кримінальна відповідальність.

Дивитись у дзеркала

Перелаштовуючись у сусідній ряд, варто показувати сигнал повороту та декілька разів подивитись у дзеркало заднього виду. Близько 40% відсотків ДТП з мотоциклами відбувається при перевлаштуванні автомобіля на ряд лівіше.

Їзда між рядами – не порушення

Мотоциклісти часто їздять між рядами. Це не порушення правил дорожнього руху. Заборони на таке пресування у ПДР не передбачено. Власне, така можливість швидко долати затори є однією з головних переваг мототранспорту.

Швидкість та динаміка

Мотоцикли об’ємом 400 та більше «кубиків» здатні дуже швидко прискорюватись та за динамікою цілком можуть змагатись з «зарядженими» автомобілями. Ці можливості провокують, тому мотоциклісти часто їздять швидше решти потоку. У більшості випадків це справді небезпечно.

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Гучний вихлоп

Мотоцикли з гучним вихлопом трапляються не часто. Проте вони дуже помітні і дратують не тільки автомобілістів, але й інших мотоциклістів. Дехто з байкерів вважає, що гучний вихлоп додає безпеки, оскільки автомобілісти чують наближення мотоцикла та встигають зреагувати.

Мотоцикл не створює проблеми, а вирішує їх

Мотоцикл дозволяє значно швидше пересуватись у заторах та майже повністю знімає проблему з нестачею місць для паркування. Тож кожен автомобіліст, який у теплу пору року пересідає на мотоцикл, вирішує кілька своїх проблем та попутно полегшує життя іншим автомобілістам.

Висновки

Майже всі мотоциклісти чудово розуміють автомобілістів і здатні передбачити переважну більшість маневрів. Водіям авто у весняний період достатньо лише частіше дивитись у дзеркала заднього виду та користуватись поворотниками.