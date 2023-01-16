Сегмент мототехніки — єдиний у 2022 році на автомобільному ринку України, де абсолютну більшість складають продажі нових транспортних засобів. За підсумками року таких придбали понад 61%.

Експерти Інституту досліджень авторинку визначили, в яких регіонах найчастіше купують мотоцикли і мопеди, а також топ-25 брендів на внутрішньому ринку, серед «свіжопригнаних» і нових транспортних засобів цієї категорії.

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Динаміка ринку мототехніки

У грудні українці купили 1483 одиниці нової та вживаної мототехніки. Це на 53,4% менше, ніж у грудні 2021 року та на 37,9% менше, ніж у листопаді 2022 року.

Загалом протягом 2022 року українці придбали 47,5 тис. мотоциклів та мопедів. Це на 26,2% менше, ніж у 2021 році.

Із загальної кількості 94,3% (60,8 тис.) склали мотоцикли, а 5,7% (3,7 тис.) – мопеди.

Більшість мототехніки (61,6%, 39,7 тис.) у 2022 році придбали новими. Таким чином, цей сегмент став єдиним, де абсолютну більшість складають продажі нових транспортних засобів.

На внутрішньому ринку українці купили 26,6% від загальної кількості мотоциклів та мопедів (17,2 тис.), а вживаними з-за кордону привезли 11,7% (7,6 тис.) одиниць мототехніки.



Динаміка продажів мототехніки в Україні, грудень 2021 — грудень 2022

Протягом 2022 року ринок мототехніки досяг піку в червні. Це пов'язано як із сезонним збільшенням продажів цих транспортних засобів, так і певною мірою з паливною кризою, котра тривала в цей період.

У яких регіонах купують найбільше мототехніки

У 2022 році найбільше нових та вживаних мопедів і мотоциклів зареєстрували в місті Києві (4,1 тис.), що склало 8,6% від загальної кількості. Ще майже 4 тис. транспортних засобів цієї категорії (8,3%) зареєстрували у Київській області.

Третє місце в рейтингу зайняла Львівська область (3,5 тис., 7,3%). На четвертій сходинці опинилася Рівненська область (3,4 тис., 7,2%), а замикає пʼятірку лідерів Одеська область (3,2 тис., 6,8%).

Кількість продажів мототехніки в регіонах України, 2022 рік

До речі де мотоциклісти возять свої речі

ТОП найпопулярніших брендів мототехніки на внутрішньому ринку

Найпопулярнішим брендом мототехніки на внутрішньому ринку у 2022 році стала Honda (2,1 тис.).

Друге місце посіла Yamaha (1,7 тис.), а третє – Suzuki (1 тис.).

На четвертій сходинці розмістився український бренд Geon (822 шт.), а замикає першу п'ятірку Kawasaki (686 шт.).



Найпопулярніші бренди мототехніки на внутрішньому ринку у 2022 році

ТОП брендів імпортної вживаної мототехніки

Лідером «свіжопригнаних» мотоциклів та мопедів за підсумками 2022 року став бренд Yamaha (1,9 тис.). На другому місці розмістилася Honda (1,5 тис.), а Suzuki (909 шт.) посів третє місце.

Четверте місце зайняв Kawasaki (301 шт.), а пʼяте — Harley-Davidson (239 шт.).

ТОП брендів нової мототехніки

Перше місце серед нових мотоциклів та мопедів у 2022 році посів бренд Musstang (4,4 тис.). На другому місці розмістився бренд Forte (3,5 тис.), на третьому — Spark (3,3 тис.).

Також до пʼятірки увійшли Lifan (2,5 тис.) і Viper (2,4 тис.).



Найпопулярніші бренди нової мототехніки у 2022 році