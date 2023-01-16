Сегмент мототехники – единственный в 2022 году на автомобильном рынке Украины, где абсолютное большинство составляют продажи новых транспортных средств. По итогам года таких приобрели более 61%.

Эксперты Института исследований авторынка определили, в каких регионах чаще всего покупают мотоциклы и мопеды, а также топ-25 брендов на внутреннем рынке среди «свежепригнанных» и новых транспортных средств этой категории.

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Динамика рынка мототехники

В декабре украинцы купили 1483 единицы новой и подержанной мототехники. Это на 53,4% меньше чем в декабре 2021 года и на 37,9% меньше, чем в ноябре 2022 года.

Всего в 2022 году украинцы приобрели 47,5 тыс. мотоциклов и мопедов. Это на 26,2% меньше, чем в 2021 году.

Из общего количества 94,3% (60,8 тыс.) составили мотоциклы, а 5,7% (3,7 тыс.) – мопеды.

Большинство мототехники (61,6%, 39,7 тыс.) в 2022 году приобрели новыми. Таким образом, этот сегмент стал единственным, где абсолютное большинство составляют продажи новых транспортных средств.

На внутреннем рынке украинцы купили 26,6% от общего количества мотоциклов и мопедов (17,2 тыс.), а подержанными из-за границы привезли 11,7% (7,6 тыс.) единиц мототехники.



Динамика продаж мототехники в Украине, декабрь 2021 — декабрь 2022

В течение 2022 года рынок мототехники достиг пика в июне. Это связано как с сезонным увеличением продаж этих транспортных средств, так и в определенной степени с продолжающимся в этот период топливным кризисом.

В каких регионах покупают больше мототехники

В 2022 году наиболее новых и подержанных мопедов и мотоциклов зарегистрировали в городе Киеве (4,1 тыс.), что составило 8,6% от общего количества. Еще около 4 тыс. транспортных средств этой категории (8,3%) зарегистрировали в Киевской области.

Третье место в рейтинге заняла Львовская область (3,5 тыс., 7,3%). На четвертой строчке оказалась Ровенская область (3,4 тыс., 7,2%), а замыкает пятерку лидеров Одесская область (3,2 тыс., 6,8%).

Количество продаж мототехники в регионах Украины, 2022 год

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ТОП самых популярных брендов мототехники на внутреннем рынке

Самым популярным брендом мототехники на внутреннем рынке в 2022 году стала Honda (2,1 тыс.).

Второе место заняла Yamaha (1,7 тыс.), а третье – Suzuki (1 тыс.).

На четвертой строчке разместился украинский бренд Geon (822 шт.), а замыкает первую пятерку Kawasaki (686 шт.).



Самые популярные бренды мототехники на внутреннем рынке в 2022 году

ТОП брендов импортной подержанной мототехники

Лидером свежепригнанных мотоциклов и мопедов по итогам 2022 года стал бренд Yamaha (1,9 тыс.). На втором месте разместилась Honda (1,5 тыс.), а Suzuki (909 шт.) занял третье место.

Четвертое место занял Kawasaki (301 шт.), а пятое – Harley-Davidson (239 шт.).

ТОП брендов новой мототехники

Первое место среди новых мотоциклов и мопедов в 2022 году занял бренд Musstang (4,4 тыс.). На втором месте разместился бренд Forte (3,5 тыс.), на третьем – Spark (3,3 тыс.).

Также в пятерку вошли Lifan (2,5 тыс.) и Viper (2,4 тыс.).



Самые популярные бренды новой мототехники в 2022 году