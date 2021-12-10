Компанія Ducati презентувала довгоочікуваний DesertX – справжній ендуро з двигуном Testastretta.

DesertX отримав легендарний мотор Testastretta робочим об’ємом 937 "кубів". Двигун рідинного охолодження видає 110 к.с. при 9250 об/хв, а це на 5 к.с. більше, ніж в еталонного у своєму класі KTM 890 Adventure. При цьому 6-ступенева КП була перероблена: перші п’ять передач зробили трохи коротше для більшої зручності керування тягою на бездоріжжі, а шосту, навпаки, зробили "довшою" – для комфорту та економічності під час руху трасою.

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Трубчаста сталева рама традиційна для Ducati, а ось підвіски – вилка та моноамортизатор виробництва KYB – заслуговують на особливу увагу. "Перевертень" діаметром 46 мм відрізняється величезним ходом у 230 мм, хід задньої підвіски не набагато менше – 220 мм. Дорожній просвіт DesertX вийшов дуже серйозним, 250 мм, а ось висота по сидінню може не сподобається райдерам зростом нижче за середній, вона тут 875 мм. Але для них серед опцій доступне занижене сидіння.

Як і належить справжньому позашляховику, колеса у DesertX правильного розміру: 21″ спереду та 18″ ззаду. "Взуті" вони у помірно "злі" шини Pirelli Scorpion Rally STR. Спереду встановлені 4-поршневі радіальні "моноблоки" Brembo M50, що працюють у парі з 320-міліметровими дисками, ззаду – двопоршневий супорт і 265-міліметровий диск.

Який сучасний мотоцикл без електроніки? З цим у DesertX також порядок: райдер може вибрати один з шести режимів руху – Sport, Touring, Urban, Wet, Enduro або Rally, кожному з яких відповідає одна з чотирьох програм роботи двигуна: Full, High, Medium або Low. Позашляхові режими Enduro та Rally сильно відрізняються один від одного: якщо в першому віддача потужності плавна і її максимальне значення знижено, то в Rally мотоцикл максимально наближений поведінкою до справжнього ралі-рейдового апарату – максимальна віддача мотора поєднується з мінімальним втручанням електронних помічників. При перемиканні між режимами руху змінюється також рівень гальмування двигуном, налаштування трекшн-контролю, двостороннього квікшифтера та ABS.

Кольоровий TFT-екран панелі приладів діагоналлю 5 дюймів встановлений вертикально, райдер може вибрати один з двох режимів подання інформації: стандартний або ралійний. У першому на екрані домінують тахометр та спідометр, зображується обрана передача, рівень пального та інша актуальна інформація. У режимі Rally панель приладів перемикається в режим роуд-бука. Звичайно, до системи можна під’єднати смартфон.

Якщо райдеру для повного щастя чогось не вистачає, до його послуг аксесуари Ducati Performance. Крім сидінь різної висоти, багажних кофрів та додаткового паливного бака там можна знайти додаткові фари, центральну підставку та підігрів ручок керма, омологований випуск Termignoni та багато чого іншого.