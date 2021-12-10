Компания Ducati презентовала долгожданный DesertX – настоящий эндуро с двигателем Testastretta.

DesertX получил легендарный мотор Testastretta рабочим объемом 937 "кубов". Двигатель жидкостного охлаждения выдает 110 л. с. при 9250 об/мин, а это на 5 л. с. больше, чем у эталонного в своем классе KTM 890 Adventure. При этом 6-ступенчатая КП была переделана: первые пять передач сделали немного короче для большего удобства управления тягой на бездорожье, а шестую, наоборот, сделали "длиннее" – для комфорта и экономичности во время движения по трассе.

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Трубчатая стальная рама традиционна для Ducati, а вот подвески – вилка и моноамортизатор производства KYB – заслуживают особого внимания. "Оборотень" диаметром 46 мм отличается огромным ходом в 230 мм, ход задней подвески не намного меньше – 220 мм. Дорожный просвет DesertX получился очень серьезным, 250 мм, а вот высота по сиденью может не понравится райдерам ростом ниже среднего, она тут 875 мм. Но для них среди опций доступно заниженное сиденье.

Как и положено настоящему внедорожнику, колеса у DesertX правильного размера: 21" спереди и 18 " сзади. "Обуты "они в умеренно" злые " шины Pirelli Scorpion Rally STR. Спереди установлены 4-поршневые радиальные "моноблоки" Brembo M50, работающие в паре с 320-миллиметровыми дисками, сзади – двухпоршневый суппорт и 265-миллиметровый диск.

Современный мотоцикл без электроники? С этим в DesertX также порядок: райдер может выбрать один из шести режимов движения – Sport, Touring, Urban, Wet, Enduro или Rally, каждому из которых соответствует одна из четырех программ работы двигателя: Full, High, Medium или Low. Внедорожные режимы Enduro и Rally сильно отличаются друг от друга: если в первом отдача мощности плавная и ее максимальное значение снижено, то в Rally мотоцикл максимально приближен поведением до настоящего ралли-рейдового аппарата – максимальная отдача мотора сочетается с минимальным вмешательством электронных помощников. При переключении между режимами движения изменяется также уровень торможения двигателем, настройка трекшн-контроля, двустороннего квикшифтера и ABS.

Цветной TFT-экран панели приборов диагональю 5 дюймов установлен вертикально, райдер может выбрать один из двух режимов подачи информации: стандартный или раллийный. В первом на экране доминируют тахометр и спидометр, изображается выбранная передача, уровень топлива и другая актуальная информация. В режиме Rally панель приборов переключается в режим роуд-бука. Конечно, к системе можно подсоединить смартфон.

Если райдеру для полного счастья чего-то не хватает, к его услугам аксессуары Ducati Performance. Кроме сидений разной высоты, багажных кофров и дополнительного топливного бака там можно найти дополнительные фары, центральную подставку и подогрев ручек руля, омологований выпуск Termignoni и многое другое.