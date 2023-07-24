Популярний у нашій країні бюджетний кросовер – не самий спритний автомобіль. Гарні позашляхові можливості не сприяють керованості на рівному асфальті.

Друге покоління Duster було оновлено влітку 2021 року, коли воно отримало нову трансмісію з подвійним зчепленням та інші технології. Незважаючи на те, що він відомий тим, що пропонує пристойні позашляхові можливості в поєднанні з гідною якістю їзди, Duster не дуже хороший для динамічного водіння. Новий тест від km77.com. підтверджує це ще раз.

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Відео показує Duster 2023 року, який об’їжджає конуси під час “тесту на лося”. У цього автомобіля під капотом встановлений 1,3-літровий бензиновий двигун з турбонаддувом потужністю 150 кінських сил. Він працює в парі з автоматичною коробкою передач з подвійним зчепленням, що робить його одним із найдешевших нових позашляховиків у Європі справді приємним для керування. Автомобіль їздить на 17-дюймових шинах Continental EcoContact 6 розміром 215/60.

Напевно, варто зазначити, що команда km77.com протестувала Duster незабаром після запуску моделі другого покоління. Тестований тоді автомобіль мав 1,5-літровий дизельний двигун потужністю 110 к.с. і автоматичну коробку передач. Вийшло не особливо добре, здебільшого через радикальне втручання електронної системи стабілізації, а також підстрибуючої та м’якої підвіски. Чи покращилась ситуація з оновленим Дастером?

Ну не дуже. Водій-випробувач зумів об’їхати конуси, не зачепивши їх, зі швидкістю входу 71 кілометр на годину, що не дуже вражає. Були також зроблені спроби розвинути більш високі швидкості, але стрибаюча підвіска Duster не дала водієві можливості тримати позашляховик під контролем під час перевірки безпеки. ESC продовжував поводитися так само, як і попередня версія позашляховика, ймовірно, намагаючись запобігти перекиданню автомобіля схильного до цього завдяки високому центру ваги та комфортній підвісці.