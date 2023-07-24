Популярный в нашей стране бюджетный кроссовер – не самый шустрый автомобиль. Хорошие внедорожные возможности не способствуют управляемости на ровном асфальте.

Второе поколение Duster было обновлено летом 2021 года, когда оно получило новую трансмиссию с двойным сцеплением и другие технологии. Несмотря на то что он известен тем, что предлагает приличные внедорожные возможности в сочетании с достойным качеством езды, Duster не очень хорош для динамичного вождения. Новый тест от km77.com. подтверждает это еще раз.

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Видео показывает Duster 2023, который объезжает конусы во время “теста на лося”. У этого автомобиля под капотом установлен 1,3-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом мощностью 150 лошадиных сил. Он работает в паре с автоматической коробкой передач с двойным сцеплением, что делает его одним из самых дешевых новых внедорожников в Европе действительно приятным для управления. Автомобиль ездит на 17-дюймовых шинах Continental EcoContact 6 размером 215/60.

Наверняка стоит отметить, что команда km77.com протестировала Duster вскоре после запуска модели второго поколения. Тестируемый тогда автомобиль имел 1,5-литровый дизельный двигатель мощностью 110 л. и автоматическую коробку передач. Получилось не особенно хорошо, в основном из-за радикального вмешательства электронной системы стабилизации, а также подпрыгивающей и мягкой подвески. Улучшилась ли ситуация с обновленным Дастером?

Ну, не очень. Водитель-испытатель сумел объехать конусы, не задев их, со скоростью входа 71 километр в час, что не очень впечатляет. Были также сделаны попытки развить более высокие скорости, но прыгающая подвеска Duster не дала водителю возможности держать внедорожник под контролем во время проверки безопасности. ESC продолжал вести себя так же, как и предыдущая версия внедорожника, вероятно, пытаясь предотвратить опрокидывание автомобиля подверженного этому благодаря высокому центру тяжести и комфортной подвеске.