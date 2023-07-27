Серед білого дня троє грабіжників зайшли у сертифікований дилерський центр у Торонто і викрали відтіля два Rolls Royce та один Bentley.

Це було минулої суботи. Як саме і чому це сталося – загадка для працівників дилерського центру і поліції. Відомо, що насильства не було, зброєю ніхто не погрожував, крадії спокійно виїхали з дилерського центру на розкішних автівках і зникли у невідомому напрямку.

Одна деталь все-таки зафіксована – викрадачі були одягнені у форму механіків з логотипами Ford. На обличчі вони мали захисні медичні маски та сонцезахисні окуляри. Ці додаткові атрибути практично унеможливлюють впізнання. Уніформа, як стверджують психологи, нівелює індивідуальність і робить людей мало не однаковісінькими.

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З-поміж украденого заявлено чорний Rolls-Royce Dawn 2021 року випуску, білий Rolls-Royce Cullinan 2020 року випуску та чорний Bentley Bentayga 2022 року випуску. Ціна не вказується, але дорого.

За приблизними підрахунками аналогічних моделей навіть уживаний Dawn може продаватися за ціною 379 580 доларів США. За Cullinans просять 417 538 доларів США, а Bentaygas - до 288 480 доларів США. Сумарна вартість автомобілів сягає до 1,4 млн канадських доларів, тобто 1,06 млн. доларів США.

Загалом Торонто славиться автокрадіями. Як свідчать статистичні дані поліційного відомства, там минулого року крадіжки автомобілів зросли на 38,5%. Цей вид злочину вийшов у канадському місті на перше місце.