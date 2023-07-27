Среди белого дня три грабителя зашли в сертифицированный дилерский центр в Торонто и похитили оттуда два Rolls Royce и один Bentley.

Это было в прошлую субботу. Как и почему такое произошло – загадка для работников дилерского центра и полиции. Известно, что насилия не было, оружием никто не угрожал, воры спокойно выехали из дилерского центра на роскошных автомобилях и скрылись в неизвестном направлении.

Одна деталь все-таки зафиксирована – угонщики были одеты в форму механиков с логотипами Ford. На лицах у них были защитные медицинские маски и солнцезащитные очки. Эти дополнительные атрибуты практически делают невозможным опознание. Униформа, как утверждают психологи, нивелирует индивидуальность и делает людей чуть ли не одинаковыми.

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Из украденного заявлены черный Rolls-Royce Dawn 2021 года выпуска, белый Rolls-Royce Cullinan 2020 года выпуска и черный Bentley Bentayga 2022 года выпуска. Цена не указывается, но дорого.

По приблизительным подсчетам аналогичных моделей даже б/у Dawn может продаваться по цене 379 580 долларов США. За Cullinans просят 417 538 долларов США, а Bentaygas – до 288 480 долларов США. Суммарная стоимость автомобилей достигает 1,4 млн. канадских долларов, то есть 1,06 млн. долларов США.

Торонто славится автоворами. Как свидетельствуют статистические данные полицейского ведомства, там в прошлом году угон автомобилей вырос на 38,5%. Этот вид преступления вышел в канадском городе на первое место.