На питання про те, що робити з величезною кількістю нерозмитнених автомобілів на українських дорогах, знайдено чергову відповідь.

Гендиректор державного електронного майданчика СЕТАМ Віктор Вишньов, який спеціалізується на проблемних активах, заявив про те, що його компанія готова продавати конфісковані “євробляхи”. “Якщо в країні почнеться масштабна кампанія конфіскації автомобілів з "євробляхами" у зв'язку з порушеннями митного режиму, ми готові до збільшення навантаження і організації масових продажів. Поки в судах тривають тільки одиничні процеси по автомобілях, що порушили митний режим", – сказав він.

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Гендиректор держпідприємства зазначив, що поки мова йде не про ті "євробляхи", які ми звикли бачити на українських дорогах, а ті машини, на яких возили контрабанду. “Ми продаємо автомобілі, які були конфісковані митницею у зв'язку зі спробою провезти на них контрабандні або заборонені товари. На одному з майданчиків у нас навіть є автомобіль з отворами в бампері, в яких ховали контрабандні сигарети", – сказав голова держпідприємства.